Ярослав Железняк опублікував деталі про ймовірну пропозицію про копалини– новини

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, у новій угоді США вимагають від України доступу до всіх корисних копалин, зокрема і нафти, і газу. Цей документ, за його інформацією, Києву передали на вихідних. Він складається з 18 розділів і значно конкретнішим документом, ніж рамкова угода, яку поки що так і не підписали.

Документ стосується створення майбутнього спільного фонду. До фонду будуть йти гроші не від продажу ресурсів, і не прибуток компаній, які їх видобувають, а частина від рентних платежів з їх видобутку, ліцензійні платежі і доходи від нових майбутніх інвестиційних проєктів.

Железняк наголосив, що це не фінальний документ. Але поки що, судячи з отриманого ним документу, який “дуже імовірно надіслали від США”, Штати вимагають:

Управління фонду з п’яти людей, з яких троє – американці з повним правом вето.

Доступ до всіх копалин по всій території України.

Видобуток і державними, і приватними фірмами.

Кошти мають одразу конвертувати в валюту і виводитися за кордон. В інакшому випадку Україна має доплатити.

Внесок США у фонд – це та допомога, яку вони вже надали починаючи з 2022-го. За своїм рішенням Штати можуть отримувати прибуток, при цьому вони робитимуть це першими, і лише потім – Україна.

Угода безстрокова, зміни – лише з дозволу американців.

США матимуть пріоритетний доступ до всіх нових інфраструктурних проєктів та матимуть змогу заборонити продає ресурсів іншим країнам.

Про гарантії безпеки нічого немає.

Джерела LB у Офісі президента повідомили, що викладені тези схожі з тими, які Київ отримав від Вашингтона.

Угода з США

Пропозицію надати партнерам доступ до корисних копалин України в обмін на дієві гарантії безпеки українська влада озвучувала ще раніше в Плані миру. Однак предметно про це говорити почали після зміни влади в США: Дональд Трамп зажадав від України “розплати” за надану допомогу. Україна ж наголошувала, що в обмін на угоду їй потрібні гарантії безпеки.

Українська і американська команди працювали над документом, але вдалося виробити лише рамкову угоду про створення спільного інвестиційного фонду. Після цього мали створити більш конкретний документ із чіткими цифрами і правилами, і він би мав бути затверджений Верховною Радою. Але поки що не підписали навіть рамкову угоду – вона зірвалася у результаті суперечки в Овальному кабінеті під час візиту українського президента.

Попри це, Україна засвідчила готовність укласти цю угоду, тож команди продовжували роботу. 25 березня Зеленський розповів, що Київ отримав від Вашингтона новий драфт угоди про корисні копалини, більш широкий.