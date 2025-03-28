Нафтгаз отримав від Норвегії грант та обладнання, від ЄБРР – позику

Група Нафтогаз отримала нове енергетичне обладнання, фінансування від Уряду Норвегії і позику від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на закупівлю газу. Підтвердження наданнях цих форм підтримки компанія отримала в один день – 26 березня, повідомляє пресслужба.

«За цими рішеннями – місяці наполегливої роботи Уряду, команди та наших міжнародних партнерів. Завдяки цій підтримці ми розпочинаємо підготовку до наступної зими, вже маючи суттєві напрацювання, які допоможуть Україні пройти її впевненіше», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Енергетичне обладнання, зокрема 16 газопоршневих установок загальною потужністю понад 150 МВт, від уряду Норвегії у партнерстві з Програмою розвитку ООН (ПРООН) забезпечить теплом і електроенергією понад 500 тисяч жителів Дніпропетровської області та посилить енергетичну безпеку двох великих міст. «Ці установки забезпечать стабільне постачання енергії навіть в умовах атак на енергосистему. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку, яка допоможе пройти наступний опалювальний сезон», – повідомив Роман Чумак. АТ «Укргазвидобування» також отримало обладнання для посилення видобутку природного газу, що є критично важливим для енергетичної безпеки країни.

Крім того, уряд Норвегії також виділив майже €140 млн грантової допомоги Нафтогазу для закупівлі природного газу. «Безпечніше енергопостачання є важливим для енергетичної стійкості України. Існує нагальна потреба у збільшенні фінансування імпорту газу для забезпечення електроенергією та опалення будинків, підприємств і державних установ. Норвегія робить свій внесок у забезпечення цієї потреби», – заявив прем’єр-міністр Норвегії.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив позику для НАК «Нафтогаз України» на суму до €270 млн. Кошти призначені для закупівлі природного газу на наступні опалювальні сезони.

«Ці три рішення – результат масштабної роботи команди. Опалювальний сезон завершується, але часу на паузу немає. Підготовка до наступної зими вже триває», – підкреслив Роман Чумак.