Опалювальний сезон в Україні: які регіони відключили тепло – новини LB.ua

Регіони України поступово завершують опалювальний сезон, більшає кількість громад, які відключають опаленні.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України з посилання на дані Штабу згуртованих громад.

Триває опалювальний сезон на Вінниччині, Івано-Франківщині, Рівненщині (у Рівному всі котельні перевели у мінімальний режим роботи), Харківщині (у 48 з 56 територіальних громад), Хмельниччині, Черкащині, Буковині й Чернігівщині.

Відключення тепла відбулося чи триває у Волинській області, Дніпропетровській, Житомирській, Херсонській, частині громад Закарпаття, Запорізької області, а також Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Тернопільської.

На Донеччині працює 131 котельня. У звʼязку з безпековою ситуацією опалювальний сезон не розпочали у Покровській громаді.

Влада Львівщини ухвалила розпорядження про завершення опалювального сезону, а ось відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, дошкільної і шкільної освіти та соціально-медичних установах будуть проводити за письмовими заявками їхніх керівників.

Готуються завершувати опалювальний сезон на Одещині.