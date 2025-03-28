Підозрюється у державній зраді: ЗМІ викрили власника провайдера Євротранстелеком

В Україні працює підприємство-провайдер «Євротранстелеком», яке було нелегально захоплене одним із співвласників, та наразі його посадові особи підозрюються у державній зраді. Детально у розслідуванні програми «Антимафія».

Олександр Мотузюк із Білої Церкви звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, до Генеральної прокуратури і Офісу Генпрокурора щодо незаконної діяльності інтернет-провайдера «Євротранстелеком». Про це йдеться у журналістському розслідуванні проєкту «Антимафія».

Як повідомив Мотузюк, він особисто надав підтверджуючі факти порушень провайдером законодавства, а також протизаконної діяльності правоохоронців.

Григорій Мамка, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронноїдіяльності, розповів, що йому відомо про скарги на адресу провайдера «Євротранстелеком». «Щодо підприємства Євротранстелеком, то це історія для нашого комітету і для мене не є новою, перший раз більше трьох років тому було перше звернення, і більше 10-ти звернень протягом останніх трьох років, і комітет офіційно звертався до Служби безпеки України, в Офіс Генпрокурора, там йшлося про обвинувачення у державній зраді, але ані до повномасштабного вторгнення, ані навіть після нього власнику чи керівникам інтернет-провайдера так і не вручили підозри, і мені відомо, що на даний момент кримінальне провадження закрили тихенько і по суті нікого не інформували, і жодна особа наскільки ми розуміємо ми не притягнута до відповідальністі», – розповів народний депутат.

У програмі «Антимафія» йдеться про те, що підприємство «Євротранстелеком» заснував Фонд держмайна спільно з кількома зарубіжними і українськими інвесторами, але внаслідок незаконних оборудок одного з акціонерів, Віталія Каразея, акції підприємства через схеми у Болгарії з представниками болгарської мафії та судові рішення суду в місті Софія перейшли безпосередньо до одного бенефіціара, а саме – до підприємця Віталія Каразея.

В рамках проведення журналістського розслідування липовий стовідсотковий бенефіціар «Євротранстелекому» Каразей виявився стовідсотковим анти українцем, йдеться у матеріалі проєкту «Антимафія». На сайті підконтрольної Каразею австрійської компанії Wirtcom Gmbh розміщено десяток логотипів російських, луганських, кримських компаній – партнерів Каразея. Зокрема, держпідприємство країни-агресора «Российская железная дорога», Міністерство інфраструктури і транспорту невизнаної Луганської народної республіки, підприємств “Луганская железная дорога”, “Крымская железная дорога”, донецького мобільного оператора «Фенікс», луганського оператора “Лугаком” і російського “Волна Мобайл”.

«Громадянин України надає послуги підприємствам, які забезпечують армію країни-агресора та квазі-республік залізничним транспортом та стільниковим зв’язком. Про цю державну зраду Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності вже б’є в набат кілька років», – розповідають автори розслідування. Тобто бізнесмен Віталій Каразей відверто співпрацює з луганськими, донецькими і кримськими компаніями.

Народний депутат Григорій Мамка каже, що інформацію про це комітет ВРУ отримував, і були внесені відомості щодо державної зради. Але слідчий врешті закрив провадження без проведення слідчих дій.

Автори розслідування повідомили, що підозрюваний у держзраді Віталій Каразей через підписані контракти на надання електронних послуг має доступ до військових частин в Україні, адже надає послуги, мінімум, двом військовим частинам у складі Оперативного Командування «Північ». «Ми вбачаємо в цьому небезпеку для військовослужбовців цих частин, що розташовані в Київській і Чернігівській області», – кажуть автори розслідування. І додають: команда проєкту «Антимафія» звернулась до Генеральної прокуратури із проханням розслідувати зв’язок бізнесмена Віталія Каразея із структурами країни-агресора.