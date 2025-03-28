Свириденко підтвердила, що Україна отримала від США текст угоди про копалини

Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев
Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що уряд України отримав від США текст угоди про корисні копалини, передає Інтерфакс-Україна.
“Це робоча версія, яка, по суті, відображає позицію юридичних американських радників. Ми формуємо свою позицію і зараз процес також формалізований”, – сказала вона у Верховній Раді під час години запитань до уряду.
“Коли буде необхідно, ми, звичайно, вийдемо з консультації до Верховної Ради. […] будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди […] завдають тільки шкоди перемовинам і нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами”, – підкреслила Свириденко.
За її словами, як тільки буде досягнуто консенсусу, уряд обов’язково вийде з публічної позицією до депутатів Верховної Ради.
Угода про надра зі США
- Українська і американська команди працювали над документом, але вдалося виробити лише рамкову угоду про створення спільного інвестиційного фонду. Після цього мали створити більш конкретний документ із чіткими цифрами і правилами, і він би мав бути затверджений Верховною Радою. Але поки що не підписали навіть рамкову угоду – вона зірвалася у результаті суперечки в Овальному кабінеті під час візиту українського президента.
- Попри це, Україна засвідчила готовність укласти цю угоду, тож команди продовжували роботу. 25 березня Зеленський розповів, що Київ отримав від Вашингтона новий драфт угоди про корисні копалини, більш широкий.
- За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, у новій угоді США вимагають від України доступу до всіх корисних копалин, зокрема і нафти, і газу. Цей документ, за його інформацією, Києву передали на вихідних. Джерела LB у Офісі президента повідомили, що викладені тези схожі з тими, які Київ отримав від Вашингтона.
- Згодом Зеленський заявив, що Україна і США домовлялися, що спершу буде рамкова угода про корисні копалини, а потім – повна. Але США змінюють правила і пропонують одразу повну угоду. Але такий документ потребує вивчення, і його повинна затвердити Рада.