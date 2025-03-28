Зеленський розповів нові подробиці угоди про надра зі США – LB.ua

Українська сторона, Офіс Президента, тільки сьогодні отримав пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив 28 березня на брифінгу, передає кореспондент LB.ua.

Він зазначив, що незадовго до цього перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко отримувала інший документ, і, за її словами, “деякі речі в ньому відрізняються від того, що отримав Офіс президента”.

Зеленський каже: “Хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні (щодо цієї угоди – Ред.). І я буду сприймати офіційну угоду, яку отримає наша сторона”.

Президент наголосив, що Україна не підпише угоду, якщо документ буде загрожувати вступу до ЄС.

“В Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс – до ЄС… Є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати… вступу України до ЄС, не може бути сприйнято”, – сказав Зеленський.

Щодо того, що “деякі депутати цитують” (напевне, йдеться про текст угоди про копалини, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк — Ред.), президент зауважив: “Цікаво, хто цю інформацію передає? Деякі депутати мають інформацію з посольств, так бувало іноді”.