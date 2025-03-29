МВФ: Україна отримає черговий транш у розмірі 400 млн доларів – новини LB.ua

Найближчим часом Україна отримає від МВФ черговий транш допомоги.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Виконавча рада МВФ затвердила сьомий перегляд програми EFF і вже найближчим часом Україна отримає черговий транш обсягом близько 400 млн доларів США”, – повідомив голова уряду.
Він зазначив, що разом з цим траншем підтримка бюджету України з боку МВФ під час війни в межах цієї програми складе понад 10 млрд доларів.
- В кінці лютого повідомлялось, що Україна та МВФ домовилися щодо сьомого перегляду програми EFF. Черговий транш з програми обсягом 15,5 млрд доларів Україна отримає після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду.
- У грудні 2024 року Шмигаль повідомив, що Україна очікує залучити у 2025 році 38 млрд доларів зовнішнього фінансування.