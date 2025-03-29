Відновили роботу онлайн-сервіси УЗ з продажу квитків – новини на LB.ua

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Онлайн-сервіси Укрзалізниці працюють стабільно після переходу на нову платформу.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

«Вночі переїхали на нову платформу, вибудували захист, активно відновлюємо додатковий функціонал. У мобільному застосунку вже знову доступне планування подорожей з пересадками, протягом дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з постанційними розкладами поїздів», – зазначили в УЗ.

Черг біля вокзальних кас немає, рух поїздів здійснюється за розкладом.

  • 23 березня УЗ зазнала масштабної кібератаки.
  • 27 березня стало відомо, що систему онлайн-продажу Укрзалізниці відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення. Вже продали понад 12 тисяч проїзних документів.



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