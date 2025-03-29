ЗМІ: Україна домагатиметься від США більше інвестицій в угоді про надра

Україна проситиме внести зміни до нової масштабної економічної угоди, запропонованої президентом США Дональдом Трампом, включаючи зобов’язання щодо збільшення інвестицій США, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Проєкт пропозиції, з яким ознайомилося Bloomberg News, передбачає надання Вашингтону контролю над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини в охопленій війною країні — і без будь-яких часових обмежень. Київ стурбований тим, що угода може не тільки підірвати його прагнення приєднатися до Європейського Союзу, але й вимагатиме від нього відшкодувати всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни.

Українські офіційні особи в п’ятницю провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами, включно з юридичними експертами, щоб отримати роз’яснення щодо майже 60-сторінкового проєкту угоди, за словами особи, яка говорила на умовах анонімності, оскільки переговори є закритими.

За словами співрозмовника, американці не заперечували занепокоєння, висловлені Києвом, особливо щодо потенційного конфлікту пропозиції з цілями країни щодо членства в ЄС. Це говорить про те, що Вашингтон може бути відкритим для обговорення змін, за словами джерела.

“Сполучені Штати залишаються відданими швидкому укладенню цієї життєво важливої угоди та забезпеченню тривалого миру як для України, так і для Росії”, – заявив речник Мінфіну США.

Якщо її прийняти, угода про партнерство дасть США ефективний контроль над інвестиційними рішеннями, що стосуються значної частини української економіки, включаючи видобуток корисних копалин, нафти та газу та видобуток найважливіших корисних копалин, а також порти, дороги та залізниці.

США також отримають перше право на прибутки, перераховані в спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватись Вашингтоном. Важливо, що в ньому зазначено, що США розглядають «матеріальні та фінансові вигоди», надані Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, як свій внесок до цього фонду.

Українські чиновники висловили стурбованість цією частиною пропозиції під час телефонної розмови в п’ятницю, повідомило джерела. Раніше президент Володимир Зеленський виключив, що військова допомога США буде зарахована як борг. У п’ятницю він повторив, що угода не повинна підривати шлях України до ЄС, оскільки отримання членства в блоці передбачено конституцією України.

Попередньо ще багато роботи, перш ніж Київ надішле свої остаточні пропозиції щодо поправок, сказав президент України. Проєкт, який не містить жодних гарантій безпеки для України, викликав різку критику з боку кількох українських опозиційних депутатів.

Перший віцепрем’єр-міністр і міністр економіки Юлія Свириденко в п’ятницю закликала припинити «публічні обговорення» пропозиції, попередивши, що це може зашкодити переговорам. Україна хоче підтримувати «конструктивний діалог» із партнерами США.

Обговорення відбувається в особливо чутливий момент для України після того, як минулого місяця відбулася сварка в Овальному кабінеті між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, яка зірвала попередню угоду, контури якої були більш абстрактними.

Адміністрація США також посилила тиск на Київ у переговорах про припинення трирічної війни, тоді як її дедалі прихильніша позиція щодо Москви викликала тривогу у європейських союзників.