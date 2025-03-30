США скасували ліцензії компаніям на імпорт венесуельської нафти — новини LB.ua

Уряд США повідомив іноземних партнерів державної нафтової компанії Венесуели PDVSA про скасування дозволів, які дозволяють їм експортувати венесуельську нафту та побічні продукти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

В останні роки адміністрація колишнього президента Джо Байдена надала дозвіл на забезпечення венесуельської нафти для нафтопереробних заводів від Іспанії до Індії як виняток із режиму санкцій США проти Венесуели.

Серед компаній, які отримали ліцензії та гарантійні листи від Вашингтона, іспанська Repsol, італійська Eni, французька Maurel & Prom, індійська Reliance Industries та U.S. Global Oil Terminals.

Більшість компаній вже призупинили імпорт венесуельської нафти після того, як Трамп наклав цього тижня додаткові тарифи на покупців венесуельської нафти та газу. Очікується, що поєднання тарифів і скасування ліцензій для застосування санкцій скоротить експорт нафти Венесуели в найближчі місяці після того, як він почав знижуватися в березні.

У лютому Венесуела експортувала 910 000 барелів на добу нафти і палива, що перевищує січневий показник у 867 000 барелів на добу.

Аналогічні заходи першої адміністрації Трампа у 2020 році призвели до падіння видобутку та експорту венесуельської нафти, що створило необхідність для PDVSA використовувати посередників для розподілу вантажів до Китаю і призвело до укладення пакту з Іраном. Ці посередники досі ведуть бізнес з PDVSA.