Випустили гранатомет українського виробництва – новини LB.ua

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у ЗСУ новий гранатомет українського виробництва AGL-53 калібру 40 мм.

Як зазначили у оборонному відомстві, AGL-53 вирізняється кращою точністю ведення вогню і дальністю стрільби у порівнянні із радянським аналогом – станковим автоматичним гранатометом АГС-17, а також загальною ергономічністю та надійністю конструкції.

Цей гранатомет можна встановлювати на бойових машинах або легкому всюдихідному транспорті. А із спеціальною триногою використовувати як групову піхотну зброю. Новий зразок гранатомета використовує боєприпаси типорозміру 40х53 мм. Це – стандарт унітарних пострілів для автоматичних гранатометних систем армій країн НАТО.

Міністерство зазначило, що українські підприємства “оборонки” упродовж останніх років також освоїли виробництво кількох зразків гранатометів під 40-мм постріли. Йдеться про однозарядні моделі, які використовуються як підствольні пристосування стрілецької зброї для стрільби унітарними пострілами калібру 40-мм. Або мають форм-фактор для використання у бою, у якості додаткової зброї піхотинця.

“Важливо додати, що наразі українські зброярі освоїли виробництво вже багатьох зразків піхотного озброєння: мінометів калібрів 60, 82 та 120 мм; стрілецької зброї – штурмових гвинтівок калібру 5.56 мм на платформі карабінів AR, антиматеріальних та снайперських гвинтівок (під патрони 12.7х99 мм та 7.62х51 мм), а також пістолетів та пістолетів-кулеметів під боєприпас 9х19 мм”, – додали у Міноборони.

За словами заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна, освоєння виробництва новітніх зразків озброєння та їхнє масштабування – важливе завдання для підприємств вітчизняної оборонки, а технічна сумісність озброєння із арміями країн-партнерів – базова необхідність у розвитку нашого війська.