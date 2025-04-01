”Андрій Барига Васильков” та інші ФОПи, або Хто краде на дровах для ЗСУ

Продавці сала і косметики, наркоділки, фармацевти, автослюсарі, молоді підприємці з родини сержанта ТЦК раптово стали постачальниками деревини для Збройних Сил України. І це все – на сотні мільйонів гривень, які пройшли через тилові КЕВ (квартирно-експлуатаційні відділи).

18-річні підприємці без досвіду торгівлі деревиною раптом отримали доступ до державних контрактів. Угоди укладаються з людьми, які ще донедавна працювали на складах АТБ чи на молокозаводі.

З початку 2023 року Україна уклала договорів на більш ніж 2,7 мільярди гривень на закупівлю дров для військових. Але чи справді весь цей ресурс дійшов до армії? За нашими даними, значна частина коштів пішла на контракти із підставними ФОПами та ТОВками, які раніше не мали жодного стосунку до цієї галузі.

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Дивіться у випуску розслідування “На межі” – про те, як через схеми на дровах для ЗСУ розпилювали сотні мільйонів гривень.

Йдеться про 5 регіонів, де найбільше уклали угод з підставними постачальниками – КЕВ м. Луганськ, Харкова, Дніпра, Миколаєва та Запоріжжя.

Ми уже розповідали про те, як відбувається розпил на дровах, а ЗСУ недоотримують кошти для оборони. Через кілька місяців, у липні 2024 року, Національна поліція та Бюро економічної безпеки заявили про проведення масштабної спецоперації із викриття фігурантів цієї справи та вручення їм підозр.

Чи означає це, що схема більше не працює? Аж ніяк. Схема дійсна аж до сьогодні. Тільки тепер має більші масштаби. Операція була більше схожа на перерозподіл потоків, адже вже за місяць після “викриття оборудки” ті самі КЕВ у Харкові, Луганську та Дніпрі продовжили укладати угоди з сумнівними ФОПами.

Схеми на дровах

Закупівлі дров для військових відбуваються через Квартирно-експлуатаційні відділи (КЕВ) – тилові відомства, що відповідають за забезпечення окремих військових частин усім необхідним: вугіллям, буржуйками, паливом, деревиною та ін. Окрім того, КЕВ контролюють капремонти та будівництво військових містечок, гуртожитків, утримують їхні фонди, забезпечують майном. У розпорядників КЕВ також є право прямих договорів – саме це зачасту використовують, аби замовляти дрова у щойно створених ФОПів без прозорих закупівель.

Починаючи з 2023 року, КЕВ м.Луганськ уклав договорів на понад 1,2 мільярда гривень на закупівлю дров для Збройних Сил України. Середня вартість одного кубометра становила близько 2300 грн. Водночас ринкова ціна аналогічної продукції була нижчою щонайменше на третину – 1500 грн за кубічний метр. Подібні угоди укладалися в багатьох регіонах, але найбільше у Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі.

“Андрій Барига Васильков” та інші ФОПи, або Хто пиляє на дровах

Аналіз сотні підприємців, які отримали контракти на постачання дров, демонструє вражаючу картину: частина із них не мають жодного стосунку до торгівлі деревиною. Часто підприємці зареєстровані за однією адресою (переважно харківською) або створили ФОПи буквально за місяць до отримання багатомільйонного контракту. Велика кількість підприємців рідняться між собою – цілі сімейні підряди розпочали “бізнес” на бюджетних закупівлях.

До прикладу, Запоріжжя. Із жовтня 2024 року до березня 2025-го місцевий КЕВ уклав 22 договори на загальну суму 177,4 млн грн на постачання деревини. При цьому ціна на дрова завищена щонайменше на 89 млн грн. Втрати бюджету можуть бути набагато вищими, адже підприємства, що поставляли дрова КЕВ, перебувають на загальній системі оподаткування без ПДВ. Хоча насправді повинні бути платниками ПДВ, тому що перевищили допустимий ліміт операцій в 1 млн грн.

Постачальників у Запорізького КЕВ усього три: ТОВ “БОСТПАРЛЕН”, ТОВ “ІНТО ОПТТОРГ” та ТОВ “БУД КОРП САГА”. Директором та засновником перших двох ТОВок є Андрій Мотрич, який у телефонній книжці має тег #Андрій Барига Васильков.

Він – колишній водій хлібовиробного підприємства, засуджений до позбавлення волі за зберігання наркотичних засобів, із судовими ухвалами про керування у стані наркотичного сп’яніння. Окрім того, Мотрич має відношення до 12 компаній, в тому числі тих, що причетні до ухилення від сплати податків. Саме Мотрича Запорізьке КЕВ обирає постачальником дров.

Подібні ознаки часто свідчать про використання прокладок – номінальних підприємців, які не є виконавцями контрактів та кінцевими отримувачами грошей, а виконують функцію проміжної ланки у схемі розкрадання та обготівкування державних коштів.

У реальних ринкових умовах складно уявити, що водій із наркотичним шлейфом минулого, 18-річна дівчина, продавчиня сала, фармацевти чи вчителька англійської мови раптово стають великими гравцями у сфері торгівлі деревиною і спромоглися забезпечити армію дровами на десятки мільйонів гривень.

Ось лише деякі з постачальників дров для ЗСУ:

ФОП Олена Савченко – дистриб’ютор косметики з інстаграм “kisa0288” уклала контрактів на постачання дров для ЗСУ майже 40 млн грн.

– дистриб’ютор косметики з інстаграм “kisa0288” уклала контрактів на постачання дров для ЗСУ майже 40 млн грн. ФОП Людмила Сосєдкіна – колишня продавчиня сала “з рук”, за що притягалась до адмінвідповідальності. Жінка продала дров на понад 4 млн грн. Її донька та зять, фармацевти за освітою, також стали ФОПами і підписали контракти на ще більші суми – понад 53 млн грн на двох.

– колишня продавчиня сала “з рук”, за що притягалась до адмінвідповідальності. Жінка продала дров на понад 4 млн грн. Її донька та зять, фармацевти за освітою, також стали ФОПами і підписали контракти на ще більші суми – понад 53 млн грн на двох. ФОП Наталя та Михайло Гідровичі – “сімейний підряд” у сфері постачання дров приніс їм майже 70 млн грн. Михайло, до речі, до цього обіймав посаду начальника служби в тій самій частині, яка купувала у нього дрова.

– “сімейний підряд” у сфері постачання дров приніс їм майже 70 млн грн. Михайло, до речі, до цього обіймав посаду начальника служби в тій самій частині, яка купувала у нього дрова. ФОП Крістіна Мальцева , якій на момент укладання контрактів було 18 років. Дівчина тільки-но зареєструвала ФОП, а вже виконала контрактів із державою на понад 21 млн грн.

, якій на момент укладання контрактів було 18 років. Дівчина тільки-но зареєструвала ФОП, а вже виконала контрактів із державою на понад 21 млн грн. ФОПи з родини Бобрових – Дмитро Бобров, імовірно, до постачання дров займався ремонтом транспортних засобів. Сам він, його мати та батько разом отримали близько 41 млн грн державних контрактів на постачання дров.

– Дмитро Бобров, імовірно, до постачання дров займався ремонтом транспортних засобів. Сам він, його мати та батько разом отримали близько 41 млн грн державних контрактів на постачання дров. ФОПи Ганна та Ігор Джемела – подружжя, яке раніше не мало жодного стосунку до галузі, заробило на схемі майже 30 млн грн. Ганна – вчителька англійської мови. Ігор, за записами із телефонних контактів, пов’язаний із ФОП Сергій Ретівов.

– подружжя, яке раніше не мало жодного стосунку до галузі, заробило на схемі майже 30 млн грн. Ганна – вчителька англійської мови. Ігор, за записами із телефонних контактів, пов’язаний із ФОП Сергій Ретівов. ФОП Сергій Ретівов – на двох із братом Костянтином заробили близько 37 млн грн. У телефонній книжці Сергій значиться як “друг Джемела” та “Сергій від Камардіна”.

– на двох із братом Костянтином заробили близько 37 млн грн. У телефонній книжці Сергій значиться як “друг Джемела” та “Сергій від Камардіна”. ФОП Валерій Камардін заробив більше 20 млн грн. З 2008 року, у Луганську, був співвласником ТОВ “ДЖІ АЙ ТІ КОМПАНІ” – консультування з питань інформатизації.

ФОП Людмила Куца – працівниця Обухівського молокозаводу, виконала поставку дров майже на 6 млн грн.

Прикладом того, що ФОПи часто не знають, що вони є постачальниками дров, став дзвінок до Олени Савченко, що в інстаграм підписана як “kisa0288” і яка торгує косметикою, проводить курси макіяжу. Працюючи у б’юті-сфері, жінка також отримала 40 млн грн нібито за постачання дров для ЗСУ.

Дзвінок до ФОП Олени Савченко: Ведуча: Ви займаєтеся косметикою Мері Кей? ФОП Савченко: Так, займаюся. Ведуча: Можна замовити набір, правильно я розумію? ФОП Савченко: Так. Ведуча: І на курси макіяжу можна записатися? ФОП Савченко: Так, курси макіяжу проводжу. Ведуча: А чи можна у вас замовити дрова? ФОП Савченко: Дрова? Які дрова? Ведуча: Ви були постачальником деревини для ЗСУ і за 2023 рік уклали 7 договорів на понад 25 млн грн на постачання дров. ФОП Савченко: … Звісно, багато видів діяльності. Але інформація, яку ви сказали, не відповідає дійсності. Ведуча: Тобто ви не постачали дрова для ЗСУ? ФОП Савченко: Ви думаєте я в такий зв’язок і коли не бачу з ким розмовляю, буду вам шось продавати? Надавати якусь офіційну інформацію? Надсилайте запрос. Я ще багато чого постачала. І якшо ви будете дуже нормальним кореспондентом, то ви не будете дзвонити і такі питання мені ставити. Чому ви так дзвоните і одразу? Запишіться на школу макіяжу, купіть у мене продукцію.

Саме так виглядав діалог з великим постачальником дров для ЗСУ, ФОП Савченко Олена Анатоліївна. Продавчиня косметики, яка вже станом на березень 2025 року продала деревини на майже 40 млн грн, у телефонній розмові рекомендувала записатися на школу макіяжу і купити в неї косметичну продукцію, відповідаючи на запитання про дрова.

Скрін із договору на постачання дров між т.в.о. начальника КЕВ м. Луганськ та ФОП Савченко О. А.

Правоохоронці не зупинили схему

У липні 2024 року правоохоронці заявили, що махінації припинено, проведено понад 70 обшуків, затримано 30 осіб. Сума виявлених розкрадань, за даними слідства, сягнула 138 мільйонів гривень. На незаконно отримані кошти було придбано 13 автомобілів, 18 квартир у Києві та Івано-Франківську, 42 паркомісця у Києві та Львові, нежитлові приміщення на понад 300 квадратних метрів. Відсторонили одного начальника регіонального квартирно-експлуатаційного відділу – Луганського КЕВ.

На фото Анатолій Шаповал, відсторонений керівник Луганського КЕВ

Проте вже за місяць після заяви про ліквідацію схеми КЕУ уклали понад 30 нових договорів на суму понад 160 мільйонів гривень.

Більше того, серед “нових” підрядників знову опинилися фігуранти розслідування – родина Гідровичів, Олена Савченко та інші.

Почерк не змінюється

Підприємці, що підписали договори з осені 2024 року, мають той самий почерк: вони зареєстрували свої ФОПи за кілька місяців до угод та не мають досвіду роботи у сфері постачання деревини.

Наприклад, харків’янин Валерій Єлецький, колишній працівник складу мережі АТБ, уже через місяць після реєстрації ФОП отримав державний контракт на 5,1 млн грн, потім – ще на 6,6 млн грн.

Фрагмент дзвінка до ФОПа Єлецького В.В. Скрін із випуску розслідування

Одним із нових постачальників став 23-річний Максим Сотніков, зареєстрований у Харкові. Його батько працює сержантом із матеріального забезпечення роти охорони Немишлянського РТЦК та СП Харкова. Відповідно до офіційних даних, жодного доходу чи підприємницької діяльності сина до цього не було зафіксовано, однак він уже став учасником державних закупівель на 12,5 млн грн.

Окрім родинних зв’язків, повної відсутності досвіду та ознак фіктивності ми виявили ще одну цікаву деталь: підприємці не реєструються як платники ПДВ. Більшість працює за спрощеною системою оподаткування, яка має обмеження на річний дохід. Однак деякі ФОПи отримали значно більший дохід від дозволеного. Свідчити це може про ухилення від сплати податків. В підтвердження цьому ГУ ДПС у Харківській області вже винесено ряд податкових повідомлень-рішень, якими донараховано суми ухилень до сплати в бюджет.

Вся ця довга історія демонструє, як після вручення підозр та викриттів корупційних схем часто не змінюється ані їх форма, ані їх суть. Попри офіційні заяви, тилові посадовці КЕВ і надалі укладають договори та сприяють розпилу бюджетних коштів під виглядом постачання дров для ЗСУ. Цинічно, що таким чином пиляють кошти на ЗСУ ті, хто мають забезпечувати тил.

Мартина Богуславець

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