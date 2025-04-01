Ліміти НБУ на перекази: Нацбанк не буде продовжувати обмеження – LB.ua

Національний банк України вирішив не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів – фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Про це йдеться в заяві НБУ.

У фінустанові зазначили, що ці обмеження «стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку, шляхом підписання відповідного Меморандуму».

Нацбанк відзначив, що банки та небанківські надавачі платіжних послуг продовжують покращувати роботу систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог і рекомендацій. Крім того, правоохоронці продовжують виявляти і припиняти злочинні схеми з використанням дропів.

Національний банк додав, що напрацював концепцію реєстру осіб, які потребують посиленого контролю платіжних операцій. Цю пропозицію надішлють відповідному комітету Верховної Ради України для подальшого розгляду у квітні.

«Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася», – повідомив НБУ.

У фінустанові додали, що продовжать моніторити ситуацію і працювати над іншими ініціативами для боротьби з дропами.