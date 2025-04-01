Обіцяв “зам’яти” смерть неповнолітнього на виробництві: на Волині викрили посадовця

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Підозрюваним обрали запобіжні заходи

Фото: ДБР

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На Волині правоохоронці викрили та затримали посадовця Державної служби з питань праці, який обіцяв за хабар не проводити перевірку на підприємстві, де загинув неповнолітній.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань та Офісі генерального прокурора.

На початку січня 2025 року через пожежу на складському приміщенні приватного деревообробного ангара загинув неповнолітній працівник. Розслідувати випадок мала Державна служба з питань праці.

Натомість відповідальний посадовець, який виконував обов’язки начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління, запропонував представнику підприємства за п’ять тисяч доларів не проводити перевірку. Відтак він не зміг би сприяти притягненню до відповідальності підприємця.

26 березня в Луцьку посередниця посадовця отримала неправомірну вигоду. Після цього правоохоронці затримали її та представника Держслужби з питань праці.

Зловмисникам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди – частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Раніше в Києві на підприємстві з виробництва матраців чоловікові відрізало частину руки. Його керівництво судитимуть за порушення правил безпеки, що призвело до травми.



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