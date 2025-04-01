У 2025 вже допустили до експлуатації понад 350 зразків ОВТ – новини LB.ua

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Зразки озброєння, фото ілюстративне

Фото: Телеграм-канал Михайла Федорова

Протягом першого кварталу 2025 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України понад 350 нових зразків озброєння і військової техніки. 87% з них – вітчизняного виробництва.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони. 

Торік за аналогічний період було кодифіковано понад 100 зразків ОВТ. Серед них українського виробництва було менше половини.

Серед зразків ОВТ, що пройшли кодифікацію у першому кварталі 2025 року, переважають безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, інженерні засоби, наземні роботизовані комплекси.

У переліку безпілотників, що від початку року кодифікували та допустили до експлуатації у Силах оборони, майже 20 зразків – із керуванням по оптоволокну.

“Аналіз російсько-української війни свідчить, що інноваційні інструменти відіграють все більшу роль на полі бою. Тому надважливо прискорити технологічне оновлення нашого війська”, – зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

  • Військовослужбовці, які створюють технологічні рішення для армії, отримають право на авторську винагороду, а держава зможе ефективніше масштабувати створені розробки. 



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