Укрнафта отримала 16,38 млрд гривень прибутку

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Чистий прибуток ПАТ “Укрнафта” за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький у фейсбуці.

“Тепер вже офіційно… Crowe Erfolg завершила незалежний міжнародний аудит “Укрнафта”. Кожна цифра підтверджена офіційною звітністю”, – написав він.

Корецький зазначив, що компанія другий рік поспіль продемонструвала збільшення видобутку нафти та газу, ріст продажів нафтопродуктів та збільшення ринкової долі у сегменті АЗК.

“Укрнафта” – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК – 461 власними і 83 в управлінні. Найбільшим акціонером “Укрнафти” є НАК “Нафтогаз України” з часткою 50%+1 акція. 

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Минулого року Укрнафта пробурила 10 нових свердловин і розпочала ще 12



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