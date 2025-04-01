Укрзалізниця відновила інтеграцію з “Армія+” і ще деякі функції – LB.ua

Укрзалізниця відновила інтеграцію з “Армія+” для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг і автовикуп квитків у застосунку та на сайті.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Крім того, вдалося повернути верифікацю через «Дія.Підпис» для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.

«Загалом Укрзалізниця вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів: вже незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки», – додали в компанії.

Щодо вантажних сервісів, то їх УЗ планує відновити у першій декаді квітня. Наразі всі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюють у паперовому вигляді.