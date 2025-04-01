З 1 квітня забронювати працівників можуть лише компанії з оновленою критичністю

Продовжити бронювання своїх фахівців з 1 квітня зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог, повідомляє урядовий портал.
«З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», – зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.
Що зміниться з 1 квітня?
- Завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою.
- Відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).
- Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.
Що робити підприємствам, які ще не оновили статус?
- Оновіть статус критичності своєї компанії за новою процедурою.
- Після підтвердження нового статусу критичності оформіть бронювання працівників повторно.
- Якщо ваш співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.
Кабмін нагадує, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.