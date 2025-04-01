З 1 квітня забронювати працівників можуть лише компанії з оновленою критичністю

Продовжити бронювання своїх фахівців з 1 квітня зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог, повідомляє урядовий портал.

«З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», – зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Що зміниться з 1 квітня?

Завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою.

Відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Що робити підприємствам, які ще не оновили статус?

Оновіть статус критичності своєї компанії за новою процедурою.

Після підтвердження нового статусу критичності оформіть бронювання працівників повторно.

Якщо ваш співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

Кабмін нагадує, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.