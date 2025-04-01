З 1 квітня забронювати працівників можуть лише компанії з оновленою критичністю

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Продовжити бронювання своїх фахівців з 1 квітня зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог, повідомляє урядовий портал. 

«З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», –  зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Що зміниться з 1 квітня?

  • Завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою.
  • Відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).
  • Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Що робити підприємствам, які ще не оновили статус?

  • Оновіть статус критичності своєї компанії за новою процедурою.
  • Після підтвердження нового статусу критичності оформіть бронювання працівників повторно.
  • Якщо ваш співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

Кабмін нагадує, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.



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