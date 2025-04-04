«Фактор Буданова» визначить ім’я наступного президента, – експерт

Начальник ГУР Кирило Буданов може суттєво вплинути на результат президентських виборів – як незалежний кандидат або як людина, чия підтримка здатна серйозно змінити розподіл голосів. Про це свідчать соціологічні дані, а також думки аналітиків.

Згідно з результатами дослідження SOCIS, рівень суспільної довіри до Буданова становить 46,2%, а за даними Info Sapiens – 53,7%. Він стабільно входить до трійки лідерів за рівнем довіри серед українців разом з Зеленським та Залужним.

«Рівень суспільної довіри – один з найважливіших показників політичної ваги, –стверджує політичний експерт Назар Приходько. – У випадку Кирила Буданова цей показник стабільно високий. Фактично його підтримує кожен другий українець».

Зараз чимало уваги зосереджено на ймовірному балотуванні в президенти Валерія Залужного, який може стати головним суперником Володимира Зеленського. Проте ключову роль у цій боротьбі може відіграти саме Кирило Буданов. «Якщо Буданов вирішить йти на вибори, це повністю змінить політичну динаміку. Він може відібрати голоси і у Зеленського, і у Залужного, адже має підтримку як серед військових, так і серед цивільних. Його імідж жорсткого, рішучого та ефективного керівника, який працює без зайвого піару, грає йому на руку», – вважає Приходько.

Він переконаний – Буданов здатен істотно змінити результат виборів, навіть якщо не братиме в них участі особисто: «Сьогодні очевидно, що питання, хто стане наступним президентом України, значною мірою залежить від рішення Кирила Буданова. Чи він сам піде у президенти, чи підтримає когось іншого – це визначатиме політичну карту країни на найближчі роки».

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