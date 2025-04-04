Нацбанк розповів про ріст реального ВВП України у 2024 році – новини на LB.ua

У 2024 році реальний валовий внутрішній продукт України збільшився на 2,9%.

Про це повідомив Нацбанк із посиланням на дані Державної служби статистики.

Зростання економіки сповільнилося порівняно з 2023 роком, коли, за уточненими даними ДССУ, реальний ВВП зріс на 5,5%. Водночас економіка демонструє позитивну динаміку другий рік поспіль, попри повномасштабну війну та постійні атаки на виробничу і критичну інфраструктуру, відзначив Нацбанк.

Уповільнення економічного зростання пов’язують з погіршенням безпекової ситуації, енергетичними дефіцитами та низьким урожаєм. Разом з тим відновлення підтримували внутрішній попит, адаптивність бізнесу, м’яка фіскальна політика та дії Національного банку щодо забезпечення макрофінансової стабільності.

НБУ заявив, що за підсумками року споживання залишалося основним рушієм зростання. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 6,8%, водночас державні витрати скоротилися на 4,5%.

Інвестиції зросли на 3,5% — за рахунок як приватного, так і державного секторів. Зокрема, кошти спрямовувалися на розвиток логістики, автономне енергозабезпечення та оборонну інфраструктуру.

Вперше з 2019 року відновилося зростання експорту (+10,3% р/р), що пов’язано зі стабільною роботою морського коридору. Імпорт також зростав (+7,7%), тому внесок чистого експорту залишився від’ємним.

За видами діяльності динаміка була нерівномірною. Найбільше скорочення зафіксоване в аграрному секторі — валова додана вартість знизилася на 7,3% через посуху та зменшення врожаю. Енергетичний сектор також скоротився (-2,7%) через повторні удари по енергетичній інфраструктурі.

Зростання добувної промисловості становило 3,6%, зокрема завдяки видобутку газу й руди. У переробній промисловості темпи зростання сповільнилися до 6%.

У Національному банку очікують продовження відновлення економіки у 2025 році. Серед чинників зростання називають покращення врожаїв, зменшення енергетичного дефіциту та зростання зовнішнього попиту. Водночас обмеженням залишатимуться наслідки війни, зокрема дефіцит кадрів і пошкодження виробничої інфраструктури.