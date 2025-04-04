Ящур: в Україні розробляють план дій, аби е допустити поширення хвороби – LB.ua

У Міністерстві аграрної політики і продовольства провели нараду щодо запобігання занесенню інфекції ящуру в Україну.

Як заявив очільник міністерства Віталій Коваль, в країнах Європейського Союзу вже зафіксовано спалахи хвороби, тому Україна має діяти на випередження.

«Необхідно посилити заходи державного контролю в середині країни та особливо на кордоні. Нам важливо не допустити занесення та поширення інфекції ящура в Україні. Для цього доручив в найкоротші терміни розробити необхідні заходи, залучивши митну, прикордонну служби та інші органи влади», – зазначив Коваль.

Учасники наради домовилися в короткі терміни розробити комплекс заходів із залученням митної та прикордонної служб. Мета — мінімізувати ризики інфікування та убезпечити агровиробників від потенційних економічних втрат.

Коваль підкреслив, що своєчасне реагування також забезпечить безперебійний експорт продукції тваринництва й сприятиме продовольчій безпеці на міжнародному рівні.