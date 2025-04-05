Фондовий ринок США мав найбільше тижневе падіння з ковідних часів – новини LB.ua

Наслідком оголошення адміністрацією Дональда Трампа глобальної торговельної війни іншим країнам світу стало найбільше падіння фондового ринку Сполучених Штатів з часу коронавірусної пандемії.

Як пише BBC, усі три ключові індекси у США впали за тиждень на понад 5%, чого не траплялося з американською економікою з 2020 року.

Така ж тенденція спостерігалася на біржах у Сполученому Королівстві, Франції, Німеччині та країнах Азії. Акції британських компаній продемонстрували найстрімкіше за 5 років падіння.

Якщо спершу найгіршою ситуація була для компаній, що мають складні ланцюги постачання, тісно зав’язані на країнах з найбільшими ставками мит – наприклад, Nike та Apple – то згодом капіталізація почала падати й у фірм, що зазвичай не зазнають впливу митної політики.

Найбільший банківський холдинг США JP Morgan заявив, що оцінює ймовірність глобальної рецесії цьогоріч у 60%, хоча ще нещодавно цей показник перебував на рівні 40%.