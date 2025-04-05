“Охоронці Надії України” – як благодійний фонд із Рівного потрапив у центр скандалу щодо переправлення ухилянтів за кордон

СПА-комплекс з ліфтом, BMW за чверть мільйона і тортури в лісі — заради чого рівненський “Бес” продав душу?

Поки українці воюють за Бахмут і Авдіївку, поки тисячіродин втрачають найрідніших, у Рівному процвітає клан, який перетворив війну на сімейний бізнес із переправкиухилянтів, контрабанди та відбілювання доходів черезпсевдо-благодійність.

Їхня “благодійна організація” мала назву, від якої зводитьщелепи — “Охоронці Надії України“. За красивою вивіскою — продаж місць у “евакуаційних колонах” до Відня, Варшави та Мілану. Тільки от в колоні були не поранені, не діти, а здорові чоловіки призовного віку, які не хотіли йти на фронт.

Басараба: коли душа продається за СПА

У центрі історії — Віталій Басараба, більше відомий серед місцевих як “Бес”. Ім’я символічне: чоловік без офіційного доходу, без бізнесу, без сплати податків… зате:

● СПА-комплекс із ліфтом на три поверхи — $1,3 млн

● BMW XM — $250 000

● Жодного підтвердженого джерела статків

Щоб не задихнутись від сірості пейзажів рідного Рівного, Бес влаштував собі власний Дубай. І був би собі ще один “барон регіону”, якби не один нюанс — надто багато постраждалих і свідків.

“З’їж документи!” — бухгалтерка, ліс і тортури

Коли бухгалтерка Басараби почала збирати докази чорного бізнесу, вона не знала, що потрапить у сюжет Тарантіно. Жінку викрали, вивезли в ліс, побили й… змусили з’їсти компрометуючі документи.

І це не образно — буквально з’їсти папери, які вона готувала для правоохоронців. Усе — щоб змусити мовчати. Але вона встигла розповісти рідним, і чутки пішли. А потім підключилися журналісти.

Кредитор, якому не пощастило

Ще один герой драми — підприємець Микола Надейко, який колись позичив Басарабі гроші. Коли ж наївно попросив повернути борг — отримав сфабриковане кримінальне провадження.

За заявою самого Беса, Надейко нібито замовив напад на бухгалтерку, бо… “посварився через племінницю“. Абсурд? Абсолютно. Але так працюють зв’язки у правоохоронних структурах, які ще вчора закривали на все очі.

Справжній бізнес — евакуація зрадників

Але найцинічніше — це не СПА і не тортури. Найгірше — те, що родина Басараби перетворила війну на схему збагачення, продаючи квитки на втечу з країни.

Організував усе тесть Беса — Микола Хомич, знаний у регіоні як “Каливан”. Саме він курував “благодійний” Фонд “Охоронці Надії України”, який замість гуманітарки продавав «довідки» і «липові виклики» для ухилянтів.

● Керівниця фонду — Фаїна Басараба, дружина Віталія

● До неї — Ірина Олеш, рідна сестра

Вартість “порятунку” — від 5 до 15 тис. доларів. А виручені гроші — на нові машини, ремонти, ліфти в саунах та конвертацію в нерухомість.

1 квітня. СБУ заходить у СПА

Журналістські розслідування спрацювали. Публікації викликали резонанс. І 1 квітня (іронічно!) до маєтку Беса завітали правоохоронці. Сам Віталій тоді ще не був затриманий, але тестя Миколу Хомича заарештували.

Йому інкримінують:

● ст. 114 ККУ — перешкоджання ЗСУ (до 8 років)

● ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через кордон (до 5 років + конфіскація)

3 квітня 2025 року Микола Хомич, якого слідство вважає ключовим організатором, був узятий під варту згідно з кримінальним провадженням №42024110000000303 від 03.09.2024 за ч.1 ст.114-1 та ч.3 ст.332 ККУ ([посилання на ЄРДР або рішення суду]).

Йдеться про сотні ухилянтів, виведених з країни під виглядом волонтерів або “пацієнтів”.

Спецконфіскація — або буде скандал

Головне питання: чи арештують і конфіскують усе це майно? Згідно зі ст. 96-1 і 96-2 КК України, усе нажите злочинним шляхом може бути вилучено і передано державі.

Чи стане СПА-дворець Беса реабілітаційним центром для ветеранів?

Чи відправлять його BMW на аукціон, а кошти — на дрони?

Чи залишиться це ще однією “недоторканною історією”, якутихенько зіллють?

Благодійність на крові — це вже не просто злочин

Особливий цинізм у тому, що всі ці схеми діяли під брендом “Охоронці Надії України”. Що може бути огидніше, ніж прикривати мільйонні тіньові доходи іменем надії, поки справжні захисники гинуть під Бахмутом?

Бес хотів бути схожим на Ротшильда, але схожий він на Янучара з джакузі. І тепер лишилося одне: або він сяде, або система — остаточно зламається.

Справедливість не відновиться сама. Але її можна повернути разом.

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