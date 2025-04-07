ДОТ законтрактував тилового майна на майже 45 млрд грн – новини LB.ua

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За підсумками першого кварталу 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони “Державний оператор тилу” законтрактувала тилового майна на суму 44,8 млрд грн.

Про це повідомили у Міноборони. 

Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський, це становить майже 66% від загального фінансування на 2025 рік, яке складає 67.6 млрд грн.

“Завдяки завчасному затвердженню планів закупівель ще у 2024 році ДОТ зміг оперативно розпочати їх реалізацію, забезпечуючи стабільність постачання необхідного тилового майна. Зокрема, законтрактовано харчування на 21,4 млрд грн, речового майна – 16,4 млрд грн, ПММ – 7 млрд грн. Проведення тендерів наперед дозволяє бізнесу краще планувати виробництво, а військовим – вчасно отримувати необхідне забезпечення”, – сказав Канєвський. 

Наприклад, вже закупили комплекти літнього польового костюма на суму 1,8 млрд грн та вже доставили на склади на суму 433 млн грн. Це дозволило вчасно забезпечити військовослужбовців необхідним одягом до початку сезону.

Також законтрактували засоби індивідуального захисту. Загалом уклали угоди на 3,8 млрд грн, зокрема на постачання бронежилетів – 3,1 млрд грн, шоломів – 0,7 млрд грн, тактичних окулярів – 0,1 млрд грн. 

Також Міноборони впроваджує політику локалізації, яка допомагає розвитку української промисловості. Таким чином ДОТ вимагає від учасників тендерів локалізації продукції, що постачається для ЗСУ. 



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