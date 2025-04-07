Нацбанк запрошує громадськість до обговорення майбутнього вигляду гривні

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Національний банк України ініціював публічну дискусію щодо майбутнього дизайну гривні, залучивши до обговорення істориків, митців, нумізматів та громадськість.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у своїй колонці на “Історичній правді”.

“Ми точно не плануємо вже завтра змінювати дизайн банкнот, але прагнемо цієї дискусії, хочемо почути думки українців – як істориків, митців, експертів та просто громадян”, – зазначив він.

Пишний зазначив, що дизайн гривні, затверджений у 1992 році, хоч і зазнав технічних змін та посилення захисту, але зберіг концепцію: портрети визначних діячів на лицьовому боці та пов’язані з ними архітектурні пам’ятки – на зворотному.

Голова Нацбанку пояснив, що за 30 років Україна та її громадяни суттєво змінилися, і потребують оновлених символів та змістів, адже зараз твориться нова сторінка історії.

“Чи має право нинішнє покоління України, яке переживає ці трагічні події, сказати своє слово, які символи вони хочуть бачити на наступній банкноті? Для мене це навіть не питання”, – додав Пишний.



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