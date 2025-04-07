Невпинна праця – всупереч війні – запорізька «Мотор Січ» увійшла в топ-10 роботодавців України

Напрацьований десятиріччями досвід, щоденна безперебійна робота і підтримка інноваційних бізнес-ідей молоді – формула успіху АТ «Мотор Січ». За понад 100 років безперебійної діяльності підприємство по праву стало одним з лідерів не тільки вітчизняної, а й світової авіамоторної промисловості. І, попри скрутні для України часи війни, не зупиняється на досягнутому.

Минулого місяця інформаційно-аналітичний сервіс Opendatabot оприлюднив рейтинг провідних роботодавців України-2024. До переліку були включені 10 компаній, які мають найбільшу кількість працівників за даними фінансової звітності Держстату. До топ-десятки увійшло одне підприємство з прифронтової Запорізької області – АТ «Мотор Січ», що має у своєму штаті 14 525 працівників.

Історія заводу, який є одним з провідних виробників авіадвигунів для літаків і вертольотів, налічує вже понад 100 років. Продукція АТ «Мотор Січ» експлуатується на більш ніж у 120 країнах світу, а розробка і впровадження у виробництво сучасних технологій спираються на найновіші досягнення науки та техніки, фахову та згуртовану команду співробітників, високий морально-патріотичний дух, унікальну виробничу базу та ефективну стратегію менеджменту.

Компанія не зупиняється на досягнутому й активно залучає до роботи молодь, підтримуючи інноваційні бізнес-проєкти студентства. Нещодавно «Мотор Січ» виступила партнером конкурсу стартапів у Запоріжжі, в якому взяли участь представники місцевих вишів. Також представники підприємства допомагатимуть готувати майбутніх пілотів.

Справжнім прикладом для наслідування нової генерації інженерів та авіарозробників є В’ячеслав Богуслаєв – знаний вітчизняний науковець, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, багаторічний лідер колективу АТ «Мотор Січ».

В’ячеслав Богуслаєв по праву заслужив репутацію талановитого управлінця в авіаційній індустрії. У медіа Богуслаєва часто називали «іконою» і «патріархом» української промисловості. Ці слова безумовно знайшли своє підтвердження протягом останніх десятиліть. Особливо це стало помітно в ході успіхів України у вертолітній програмі, якою опікувався особисто В’ячеслав Богуслаєв, який згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України з 2012 року є Генеральним конструктором із створення та модернізації вертолітної техніки.

Впевненість у знаннях і досвіді В’ячеслава Богуслаєва завжди була одним з чинників приваблення молодих фахівців до роботи в АТ «Мотор Січ».

Спеціалісти авіабудування України відмічають, що саме надійні підвалини, закладені за багато років паном Богуслаєвим та сформованою ним командою, і наразі дозволяють тримати «на плаву» АТ «Мотор Січ», утримувати багатотисячний колектив навіть за умов війни з рф.

Сильна воля, наукова переконаність, що «Ми це можемо!», стали справжнім гаслом і візитною карткою Богуслаєва та всіх тих, хто дійсно хотів працювати на благо українського авіабудування та вкладав талант у створення українських авіаційних матеріалів, створював нові агрегати, системи контролю, «скляні кабіни, лопаті для гелікоптерів тощо.