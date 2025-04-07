Обіцяв влаштувати на державну посаду за $10 тис. ДБР ”на гарячому” затримало депутата облради

Державне бюро розслідувань викрило і затримала “на гарячому” у Києві депутата Житомирської облради, який пообіцяв чоловіку “вирішити питання” щодо влаштування на роботу до державної установи на конкурсну посаду.

Джерело: ДБР

Дослівно: “Працівники Державного бюро розслідувань затримали в Києві на “гарячому” чинного депутата Житомирської обласної ради. Посадовець намагався отримати $10 000 від чоловіка, який прагнув працевлаштуватися до державної установи на конкурсну посаду”.

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Деталі: Правоохоронці традиційно не називають прізвище затриманого, але за даними джерела УП в правоохоронних органах, підозрюваний депутат – Анатолій Мелашенко.

В ДБР розповіли, що у березні 2025 року фігурант зустрівся з потенційним “клієнтом” і запропонував допомогу в працевлаштуванні.

Депутат запевняв, що має впливові зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів. За “вирішення питання” він запросив $10 тисяч.

3-го квітня правоохоронці затримали депутата під час отримання всієї обумовленої суми.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.