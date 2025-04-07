ОГП: Чиновник у Дніпрі закупив квадроциклів за завищеною ціною, збитки – 4,4 млн грн

Службовець одного з департаментів Дніпровської міської ради здійснив розтрату бюджетних коштів під час закупівлі квадроциклів, що призвело до збитків понад 4,4 мільйона гривень.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора

Дослівно: “За даними слідства, підозрюваний, під час здійснення закупівель квадроциклів для потреб військових частин, здійснив розтрату бюджетних коштів, які були виділені на реалізацію програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра.

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Він не забезпечив належне, обґрунтоване, економічне та ефективне визначення вартості товару. Це призвело до купівлі квадроциклів за вищою ціною, ніж ринкова вартість. Загальна сума збитків становить понад 4,4 млн грн”.

Деталі: Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Також перевіряються інші особи, причетні до злочину. За фактом розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах відкрите провадження за ч. 5 ст. 191 КК України.