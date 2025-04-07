Ринки по всьому світу відкрилися падінням у зв’язку з новими тарифами – новини

У понеділок – перший після впроваджених Дональдом Трампом тарифів – європейські ринки відкрилися падінням. У перші декілька хвилин після старту торгів відбулися значні коливання, але зараз британський індекс FTSE 100 впав майже на 6 %. Німецький індекс Dax, який у певний момент знизився на 10 %, зрештою зупинився на падінні в 7,6 %, а французький індекс Cac 40 впав на 7 %, повідомляє BBC.
Австралійський ринки закрилися на найнижчому з 2023-го рівні. Це збільшило втрати, спричинені митами США.
При цьому рівень нових американських мит для Австралії є найнижчим від усіх впроваджених – 10 %.
“Коли довіра руйнується, ринки падають, і це те, що ми спостерігаємо в результаті згубної тарифної політики адміністрації США”, – прокоментував австралійський казначей Джим Кламерс.
У п’ятницю FTSE 100 закрився з падінням у 5 %, а це найгірший показник з моменту пандемії коронавірусу 2020-го року.
Фото: BBC
Продовжили падіння і азійські ринки. Індекс Гонконгу Hang Seng знизився на 12,9 %. Індекс материкового Китаю, Shanghai Composit – на понад 8 %.
- За прогнозом Світової організації торгівлі, рішення США стосовно тарифікації імпорту з більшості країн світу загрожує скорочення торгівлі на 1 %.
- Дональд Трамп минулого тижня застосував підвищенні тарифи до більшості країн світу, навіть острівних, де взагалі немає населення. При цьому проти Росії і Білорусі тарифи не впровадили, пояснюючи це уже чинними санкціями. Україна потрапила до списку найменшого тарифу в 10 %. В уряді вважають, що катастрофою для української економіки це не стане: держава більше купувала у США, аніж продавала. Докладно про можливі наслідки для LB розповів народний депутат Ярослав Железняк.
- Американські ринки відреагували на нововведення найбільшим з 2020 року одноденним падінням.
- Державний секретар Марко Рубіо, коментуючи нову економічну політику, сказав, що Штати прагнуть повернутись до часів, коли вони більше виробляли своєї продукції, забезпечуючи американців робочими місцями.