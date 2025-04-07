Шмигаль розповів про загальний ресурс місцевих бюджетів – новини LB.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України розповів про ресурс місцевих бюджетів, експериментальний проєкт відновлення та завершення опалювально госезону.

Глава уряду повідомив, що загальний ресурс місцевих бюджетів на цей рік – це майже 737 млрд грн, із яких 217 млрд грн – трансферти з держбюджету. За перший квартал 2025 року на місця спрямували 39 млрд грн трансфертів. Для прифронтових громад збережено реверсну дотацію.

“За дорученням Президента розпочинаємо опрацьовувати питання додаткового інструмента для громад, які страждають від ведення бойових дій або розташовані в зоні потенційних бойових дій. Таким чином місцева влада має достатній ресурс, щоб підтримувати в належному стані інфраструктуру та надавати базові послуги громадянам”, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що у пріоритеті залишається житло, освіта, медицина, інфраструктура. В Україні вже відбудовано понад 800 шкіл, близько тисячі медичних закладів та понад 100 тисяч житлових будинків.

Продовжується урядовий експериментальний проєкт щодо комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянки, Тростянця, Циркунів, Посад-Покровського та Ягідного. На нього виділили додатково 5,2 млрд грн.

“Цього року розпочинаємо відновлення за проєктним підходом із застосуванням системи DREAM та Єдиним проєктним портфелем, залучаючи громади до визначення ключових проєктів”, – розповів прем’єр і нагадав, що програма єВідновлення є дієвою: вже понад 87 тис. українських родин за рахунок компенсацій відремонтували житло, 7,6 тисяч родин придбали оселі через житлові сертифікати. Цього тижня стартували виплати компенсацій на відбудову приватних будинків.

Глава уряду також прозвітував, що успішно завершили третій опалювальний сезон війни й готуються до наступного. Запущено 148 когенераційних установок і 84 модульні котельні потужністю 268 МВт. Цього року планується встановити ще 280 установок і 140 котелень. Основний фокус – прифронтові області, які отримають найбільше фінансового забезпечення і техпідтримки.