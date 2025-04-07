У ЄС прокоментували падіння світовий ринків як реакцію на тарифи – новини

Сьогоднішній день для світових ринків став “чорним”, заявив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович. За його словами, міністри торгівлі країн Євросоюзу на нинішньому саміті описали ситуацію як “найважливішу зміну парадигми у глобальних торгівельних шаблонах з часів Другої світової війни”, передає The Guardian.
Шефчович анонсував заходи у відповідь на тарифи США. Він додав, що нинішня ситуація викликала побоювання споживачів стосовно витрат, інфляції, робочих місць і майбутніх перспектив.
“Різновид чорного дня для ринків… по всьому світу”, – прокоментував сьогоднішню ситуацію на ринках торгівельний єврокомісар.
Ситуацію з тарифами він, як і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, сподівається вирішити за столом переговорів зі США.
“Ми готові обговорювати, дивитися на речі, але це має бути взаємовигідне рішення”, – сказав він.
Фон дер Ляєн сказала, що ЄС готовий обговорити з США пропозицію нульового тарифу на індустріальну продукцію, але уже складає план для захисту власних інтересів. Наступним кроком, за її словами, є консультації з ключовими індустріальними гравцями Євросоюзу.
- 3 квітня американський президент оголосив про безпрецедентне підвищення тарифів на імпорт з більшості країн світу. Україні випали найменші тарифи – в 10 %. Чим це загрожує і не загрожує українській економіці – пояснювала віцепрем’єрка Юлія Свириденко та, окремо для LB, народний депутат Ярослав Железняк.
- Трамп дав зрозуміти, що готовий переглянути тарифи, якщо країни, проти яких їх застосували, запропонують Штатам дещо вигідне.
- 4 квітня обвал американських ринків став найрізкішим приблизно за п’ять років.
- 7 квітня світові ринки відреагували падінням, яке для деяких країн стало найглибшим з часів початку пандемії.