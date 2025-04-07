Україна націоналізувала активи Дерипаски на 2 млрд грн

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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід України продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Загальна вартість націоналізованих активів – понад 2 млрд грн.

Про це повідомила Служба безпеки.

Йдеться про понад 550 тисяч тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни. З того часу вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину.

“Цю продукцію використовували на російських заводах олігарха для виплавки алюмінію, з якого виробляють складові до балістичних ракет, бойових дронів та радіолокаційних систем. Нагадаємо, що Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна та є одним з головних «спонсорів» війни Росії проти України”, – зазначили в СБУ.

За матеріалами справи, націоналізовані боксити і глинозем належали йому через підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу. Ця фірма виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини.

Згодом слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дерипасці про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема – фінансування збройної агресії РФ. Досудове розслідування СБУ стосовно Дерипаски завершено, обвинувальний акт у січні 2025 року скерували до суду.

  • У лютому 2023-го ВАКС дозволив націоналізувати підприємства Дерипаски. Серед підприємств – Миколаївський глиноземний завод, надровидобувні компанії “Глухівський кар’єр кварцитів”, “Хустський кар’єр” та “Жежелівський кар’єр”. Загальна вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.
  • Через рік СБУ повідомила про підозру Дерипасці і затримала його українських топменеджерів. Ці топменеджери постачали до Росії сировину для виробництва “Іскандерів”. Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії “Глухівський кар’єр кварцитів” та куратора цієї установи від російського олігарха.
  • А наприкінці січня 2024 у Фонді держмайна повідомили, що арештовані гроші із підприємства Дерипаски вперше надійшли у держбюджет України.



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