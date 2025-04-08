Кабмін призначив Геннадія Новікова головою держагентства ПлейСіті

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Сьогодні, 8 квітня, Кабінет міністрів призначив головою новоствореного державного агентства ПлейСіті Геннадія Новікова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Призначено Новікова Геннадія Олеговича Головою Державного агентства України ПлейСіті”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Геннадій Новіков обіймав посаду заступника керівника апарату в КРАІЛ, а у 2022 був її членом. До цього працював у Мінцифрі, зокрема керівником експертної групи розвитку електронної комерції та бізнесу Директорату цифрового розвитку.

  • У березні уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме сфери лотерей та азартних ігор. Агентство буде підпорядковане Мінцифри. Найголовніше завдання – цифровізувати видачу ліцензій на роботу та створити інструменти для чіткого контролю за ринком і боротьби з нелегальними казино. 
  • У лютому Кабмін передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Мінцифри. 
  • У грудні 2024 року Верховна Рада року ухвалила закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.
  • Також у грудні минулого року правоохоронці затримали голову КРАІЛ. Івана Рудого підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. Згодом суд відправив його під варту без права внести заставу.



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