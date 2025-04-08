Кабмін призначив Геннадія Новікова головою держагентства ПлейСіті

Сьогодні, 8 квітня, Кабінет міністрів призначив головою новоствореного державного агентства ПлейСіті Геннадія Новікова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Призначено Новікова Геннадія Олеговича Головою Державного агентства України ПлейСіті”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Геннадій Новіков обіймав посаду заступника керівника апарату в КРАІЛ, а у 2022 був її членом. До цього працював у Мінцифрі, зокрема керівником експертної групи розвитку електронної комерції та бізнесу Директорату цифрового розвитку.