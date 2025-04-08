Мінфін спростовує інформацію про припинення виплат зарплат військовим

Опубліковано




Військові, ілюстративне фото

Фото: Командування ВМС / Facebook

Міністерство фінансів спростовує інформацію про можливе припинення виплат грошового забезпечення військовослужбовцям.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

“Зауважимо, що інформацію, яку поширили ЗМІ про загрозу виплат, не відповідає дійсності”, – йдеться в повідомленні.

У Мінфіні наголошують, що фінансування ЗСУ є беззаперечним пріоритетом і вже понад три роки повномасштабної війни проти Росії всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. 

“Так само буде і надалі. Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік”, – зазначається в повідомленні. 

Напередодні деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що виплати українським військовим під загрозою, на тлі того, що у бюджеті не вистачає 200 млрд грн на зарплати військовим наприкінці року. 



Пов'язані новини

Шмигаль і Байру провели розмову про співпрацю в “оборонці” – LB.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу розмову з французьким колегою Франсуа Байру. За словами Шмигаля, говорили про співпрацю у сфері оборони та відновлення нашої держави. […]

Цифрова революція від Trustee Plus: що змінить нова версія криптогаманця?

Trustee Plus анонсував масштабне оновлення свого криптогаманця, яке стане доступним 5 березня 2025 року. Розробники впевнені, що цей апгрейд докорінно змінить взаємодію користувачів із цифровими […]

Вступ України в ЄС: пройдено скриніг щодо вільного руху товарів — новини LB.ua

Україна на початку березня 2025 року успішно пройшла офіційний скринінг відповідності законодавства нормам Європейського Союзу в рамках переговорного розділу “Вільний рух товарів”.  Про це повідомляє […]