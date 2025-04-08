Україна і країни ЄАВТ уклали оновлену угоду про вільну торгівлю: значно зросла кількість товарів, для яких не буде мит

Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Це перезапуск договору, підписаного в 2010 році. Тепер договір адаптували до нової реальності.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, нова угода відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю. Документ доповнили новими розділами.

“Нова Угода включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності. Додали й нові глави: електронна комерція, підтримка малого та середнього бізнесу, торгівля і сталий розвиток. Угода також включає сучасні правила щодо походження товарів, і це відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання. Крім того, підписуємо окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дозволить зменшити бар’єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки. Крок за кроком ми робимо Україну повноправною частиною економічної Європи”, – прокоментував Шмигаль.

У Мінекономіки додали, що оновлену угоду в Києві підписали перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко, Міністр торгівлі Норвегії Сесилія Мюрсет, Міністр культури, інновацій та вищої освіти Ісландії Логі Ейнарсон, Посол Ліхтенштейну Франк Бюхель та Посол, Спеціальний представник Федеральної ради з питань реконструкції в Україні Жак Гербер (Швейцарія).

Переваги нової угоди:

повністю скасовані мита на промислову продукцію.

скасовані та зменшені мита на значну кількість аграрних товарів(Ісландія: повне скасування мита – на 142 товари, зокрема овочі, пшениця, продукти харчуванняо часткове зниження мита – на 5 товарів, Норвегія: повне скасування мита – на 107 товарів, зокрема овочі, ягоди та горіхи свіжі, варені, консервовані, олії, соки, часткове зниження мита – на 78 товарів, зокрема йогурт, масло і спреди, яйця, овочі, консервовані плоди та горіхи, Швейцарія та Ліхтенштейн: повне скасування мита – на 427 товарів, зокрема свинину, молоко, сири, мед, овочі, плоди і ягоди, борошно, олії тваринні та рослинні, м’ясо консервоване, фрукти, часткове зниження – на 163 товари.

З Ісландією кількість товарів без мита зросла на 9,8%, із частковим зниженням — у 3,5 раза (у порівнянні з угодою 2010 року). Зі Швейцарією та Ліхтенштейном кількість безмитних товарів зросла на 66,2%, а з Норвегією – кількість товарів без мита зросла на 11,4%, із частковим зниженням — зросла на 2,7% (у порівнянні з Угодою 2010 року).

Які нові розділи містить угода:

Електронна комерція – спрощення онлайн-торгівлі, регулювання питань електронних підписів і контрактів, адміністрування безпаперової торгівлі тощо.

Малі та середні підприємства – підвищує для МСП доступ до інформації, передбачає публікацію торгової та іншої комерційної інформації на вебсайтах в т.ч. англійською мовою, співпрацю через спеціальні контактні пункти МСП тощо.

Торгівля та сталий розвиток – торговельні відносини мають сприяти сталому розвитку.

Які положення переглянуті: