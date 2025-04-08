Україна і Швейцарія працюватимуть над розвитком громад – новини на LB.ua

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На зустрічі представників Міністерства розвитку громад та територій з уповноваженим Федеральної Ради Швейцарії з питань України підписали меморандум про співпрацю для розвитку громад.

Про це повідомила пресслужба Мінгромад.

У зустрічі також взяли участь понад 15 представників швейцарського бізнесу з різних галузей: транспорту, енергетики, аграрного сектору, комунікацій, консалтингу тощо.

Українська сторона представила партнерам пріоритети відбудови України. Також обговорили наявні спільні проєкти і потенційні можливості для майбутніх інвестицій у відновлення.

За словами першої заступниці глави Мінгромад Альони Шкрум, зі Швейцарією вже реалізують багато проєктів, однак у 2025 році хочуть розширити співпрацю у відновленні регіонів та громад, які постраждали від війни.

Українська сторона привітала ініціативу Швейцарії щодо розробки програми на 2025-2028 роки, на яку виділено 1,5 млрд швейцарських франків. 

Перспективними напрямками для розширення співпраці на сьогодні Мінрозвитку вважає інноваційні проєкти в енергетиці, екології та цифровізації, освітні та наукові програми обміну досвідом між муніципалітетами та університетами, співпрацю у сфері сталого міського розвитку та екологічних ініціатив; посилення бізнес-зв’язків між малими та середніми підприємствами.



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