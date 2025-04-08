Укрзалізниця може продати брухт і щебінь – новини LB.ua

Кабінет міністрів України спростив процедуру розпорядження майном для АТ “Укрзалізниця”. Зокрема, дозволив відчужувати майно вартістю до пів мільйона гривень. Йдеться про постанову “Про внесення змін до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства “Українська залізниця”.

Як повідомили у Мінгромад, відтепер компанія може самостійно, без погодження з урядом, ухвалювати рішення про відчуження майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн. Це дозволить розпочати реалізацію, зокрема, накопиченого металобрухту та щебеневої продукції.

Очікується, що завдяки цьому рішенню Укрзалізниця зможе реалізувати:

понад 218,6 тис. тонн брухту чорних металів – на 1,6 млрд грн;

3,8 тис. тонн брухту кольорових металів та сплавів – на 233,4 млн грн;

553,5 тонни відпрацьованих моторних мастил – на 5,2 млн грн;

майже 7,5 млн тонн щебеневої продукції – на 788,6 млн грн.

“Окрім додаткових доходів, це рішення має і практичне значення. Списані вагони, обладнання та інші матеріали не накопичуватимуться на коліях, що покращить безпеку руху. Також реалізація брухту дозволить забезпечити українську промисловість дефіцитною сировиною”, – зазначили у міністерстві.

Раніше реалізація списаного майна була ускладнена – через рішення, що вимагало погодження з урядом, процес затягувався та ускладнювався. Це гальмувало роботу компанії й унеможливлювало ефективне управління ресурсами.

Це вже другий подібний крок. У жовтні 2024 року Укрзалізниця отримала право самостійно передавати майно в оренду на конкурентних засадах, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн. Відтоді компанія активізувала процес оренди через систему “Прозорро.Продажі” та передала в оренду 2,77 тис. м².