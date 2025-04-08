Європейські та азійські ринки на вранішніх торгах дещо зросли

Вранці вівторка європейські ринки дещо зросли після вчорашнього значного падіння, спричиненого американськими тарифами, передає The Guardian. Британський індекс FTSE 100 набрав 95 пунктів – це 1,2 %, а німецький DAX зріс на 1,3 %, французький CAC – на 1.8 %.

На FTSE технологічний інвестор Scottish Mortgage Investment Trust був лідером зростання, піднявшись на 4%. Також зросли, за ним йдуть нафтові компанії, “шахтарі” та банки.

Інвестори сподіваються, що ринок може стабілізуватися на тлі появи повідомлення про те, що міністр фінансів США Скотт Бессент очолить торговельні переговори з Токіо, що свідчить про відкритість адміністрації Трампа буде відкрита для переговорів про мита.

Є позитив і на азійських ринках, але не для Тайваню, який дуже залежний від експорту чипів. Токійський індекс Nikkei відновився на 5,6 %, а гонконгський індекс Hang Seng піднявся на 1,6 % після найрізкішого падіння з часів азіатської фінансової кризи 1997.

Південнокорейський індекс Kospi піднявся на 0,5% після того, як він зменшив попередній приріст на цілих 2,3%.