ЗМІ: Україна і США обговорять угоду щодо копалин у Вашингтоні 11-12 квітня

Українські офіційні особи відвідають США наприкінці цього тижня для переговорів щодо угоди, яка регулює післявоєнні плани розробки родовищ корисних копалин та відновлення інфраструктури, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

До складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та міністерства юстиції України, але без політиків вищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа на цьому етапі вимагають технічних консультацій. Київ також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування з питань переговорів.

Візит має відбутися 11-12 квітня. Представник МЗС визнав, що візит відбудеться, але відмовився надавати додаткові подробиці. Мінекономіки не відповіло на запит про коментар.

Київ прагне кращих умов в очікуваній угоді з Вашингтоном, який може зобов’язати спустошену війною країну передавати США половину майбутніх доходів від значної частини своєї економіки. Трамп і офіційні особи США розглядають угоду як компенсацію за десятки мільярдів доларів допомоги, наданої Україні попереднім президентом Джо Байденом після повномасштабного вторгнення Росії.

Але Україна відмовляється визнавати цю допомогу боргом. Київ прагне до більших інвестицій США в рамках будь-якої угоди про розподіл прибутку, а також стурбований тим, що угода та привілеї, які вона надасть США, можуть ускладнити його спробу приєднатися до Європейського Союзу.

Майбутній візит української делегації став продовженням онлайн-переговорів між Вашингтоном і Києвом наприкінці березня. Ці переговори відбулися після того, як США надіслали проєкт угоди, яку вони хочуть підписати з Києвом.