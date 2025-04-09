Кривавий концерт: у Домінікані обвалився дах нічного клубу, загинули щонайменше 98 людей, серед них губернатор та відомий бейсболіст

Жахлива трагедія сталася в ніч на вівторок у столиці Домініканської Республіки, коли обвалився дах популярного нічного клубу Jet Set під час концерту меренге. За останніми даними, щонайменше 98 людей загинули та 160 отримали поранення. Повідомляє Zrada.Live з посиланням на АР.

Інцидент стався 8 квітня. У момент катастрофи в клубі перебувало кілька сотень людей, серед яких були політики, спортсмени та інші відомі особи.

Наразі близько 400 рятувальників продовжують пошукові роботи на місці трагедії, намагаючись знайти тих, хто вижив під завалами одноповерхової будівлі клубу. Хуан Мануель Мендес, директор Центру надзвичайних операцій, заявив: «Ми продовжуємо розчищати завали та шукати людей. Ми будемо невтомно шукати».

Рятувальники працювали майже 12 годин після обвалу, витягуючи з-під уламків тих, хто вижив. Вони закликали до тиші, щоб почути слабкі крики про допомогу. Пожежники розбирали бетонні блоки та використовували дерев’яні дошки для підйому важких уламків, а в повітрі стояв шум бурів, що пробивали бетон. Мендес повідомив, що рятувальники зосередили свої зусилля на трьох зонах клубу, де чули звуки.

Серед загиблих – губернатор північно-західної провінції Монтекрісті Нелсі Круз, сестра семикратного гравця всіх зірок Вищої бейсбольної ліги Нельсона Круза. Перша леді країни Ракель Абрадже повідомила журналістам, що Круз зателефонувала президенту Луїсу Абінадеру о 00:49, повідомивши, що вона опинилася в пастці під завалами. Пізніше вона померла в лікарні. «Це надто велика трагедія», – сказала Абрадже зі сльозами на очах.

Професійна бейсбольна ліга Домініканської Республіки повідомила, що колишній пітчер Головної ліги бейсболу Октавіо Дотель, 51 рік, також загинув. Його витягли з-під завалів та доставили до лікарні, але врятувати не вдалося. Також загинув домініканський бейсболіст Тоні Енріке Бланко Кабрера, повідомив представник ліги Сатоскі Терреро.

Серед 160 поранених – національний законодавець Брей Варгас.

Спочатку повідомлялося про порятунок співака меренге Руббі Переса, який виступав під час обвалу, проте пізніше Хуан Мануель Мендес спростував цю інформацію, зазначивши, що рятувальники все ще шукають його. Менеджер Переса, Енріке Пауліно, розповів журналістам, що концерт розпочався незадовго до півночі, а дах обвалився майже через годину, вбивши саксофоніста гурту. «Це сталося так швидко. Я встиг загнати себе в куток», – сказав він, додавши, що спочатку подумав, що це був землетрус.

Пізно ввечері у вівторок біля клубу зібралися люди, які розшукували своїх рідних та друзів. Чоловік з гітарою співав гімни, намагаючись підтримати їх.

Влада продовжує розслідування причин обвалу даху. Трагедія шокувала всю Домініканську Республіку та викликала співчуття з усього світу.