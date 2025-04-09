Насіров пішов у ЗСУ, захист просить зупинити розгляд його справи – LB.ua

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався в ЗСУ.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Насіров не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду 9 квітня. Адвокати повідомили, що обвинувачений був мобілізований і наразі не може брати участь у розгляді справи. За їхніми словами, Насіров добровільно прибув до територіального центру комплектування.

На цьому підґрунті захист подав клопотання про зупинення провадження.

Прокурорка виступила проти зупинення розгляду. Вона наголосила, що Насіров має бути офіційно викликаний до суду, а також може долучитися до засідання в режимі відеоконференції.

Суд відклав розгляд клопотання до моменту отримання додаткової інформації. Наступне засідання призначили на 11 квітня.

Справу Насірова розглядають на завершальному етапі — під час судових дебатів. Прокурорка вже виголосила свою позицію, також почав виступ інший обвинувачений — Олександр Новіков. Очікується виступ самого Насірова та його захисту. Після цього суд має надати обвинуваченим право на останнє слово, а далі — перейти до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

У травні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє окремим засудженим укладати контракти на військову службу в обмін на звільнення від покарання. Водночас закон виключає цю можливість для осіб, засуджених за топкорупцію. Такий підхід демонструє законодавче обмеження на уникнення відповідальності у справах про високопосадову корупцію.

Доповнення. ГО “Автомайдан” повідомила, що Насіров служитиме у військовій частині А0139, зокрема, в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вона базується у Києві.

“Це не просто якийсь там підрозділ — це елітна бригада, яка займається охороною Генштабу. Фактично — особиста бригада головнокомандувача Сирського”, – зауважили автомайданівці.

Справа ексголови ДФС