Розбитий екран смартфона: як врятувати важливі дані?

Пошкоджений дисплей на телефоні — це не лише незручність, а й реальна загроза втратити важливу інформацію. Добре, якщо справа обмежується лише тріщиною на склі, але якщо постраждав сенсор або сам екран повністю вийшов з ладу — доступ до файлів, фото, контактів чи документів може бути заблокований. Що ж робити в такій ситуації?

Як повернути доступ до даних?

Існує кілька перевірених способів, які допоможуть відновити вміст пристрою навіть із неробочим екраном.

1. Заміна дисплейного модуля

Найдорожчий, але найефективніший варіант — повна заміна дисплея. Наприклад, для Redmi Note 5 можна придбати новий екранний модуль та відновити повноцінну роботу пристрою. На сайті https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/xiaomi є великий вибір дисплеїв для телефонів Xiaomi, тож знайти потрібну модель не буде проблемою.

2. Підключення миші через OTG-кабель

Якщо сенсор не працює, а зображення ще видно — вам допоможе OTG-перехідник і звичайна комп’ютерна мишка. Під’єднавши її до смартфона, ви зможете керувати пристроєм, наче це комп’ютер, і швидко перенести важливу інформацію в хмару або на зовнішній носій.

3. Використання режиму USB-налагодження

Цей варіант підходить лише тим, хто завчасно активував налагодження по USB. Якщо така функція увімкнена — просто під’єднайте смартфон до комп’ютера та скопіюйте потрібні файли. Для цього не доведеться навіть торкатись екрана.

Як заздалегідь убезпечити дані?

Щоб уникнути головного болю у випадку поломки, варто подбати про збереження інформації ще до проблем із пристроєм.

1. Автоматична синхронізація з хмарою

Найкраще рішення — резервне копіювання в хмарні сервіси. Користувачі Xiaomi можуть активувати синхронізацію з Google-акаунтом. Фото, контакти, документи та навіть повідомлення автоматично зберігатимуться в Google Drive. Також варто звернути увагу на Dropbox чи OneDrive — це додаткові рівні захисту.

2. Увімкнення USB-налагодження

Увімкніть цю функцію завчасно: зайдіть у “Налаштування”, далі “Про телефон” → кілька разів натисніть на номер збірки, щоб увімкнути режим розробника. Потім перейдіть у “Для розробників” і активуйте пункт “Налагодження по USB”. Це дозволить у майбутньому швидко з’єднати смартфон з комп’ютером без потреби візуального підтвердження.

До речі, якщо у вас смартфон Samsung, перегляньте актуальні дисплейні модулі для Samsung за посиланням https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/samsung — можливо, варто замінити пошкоджений екран замість витрачати час на обхідні рішення.

Висновок

Поломка екрану — не вирок для ваших даних. Головне — не панікувати та мати кілька варіантів дій під рукою. А ще краще — підготуватися заздалегідь, щоб у разі непередбаченої ситуації не залишитися без важливого вмісту.