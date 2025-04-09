Шмигаль окреслив “червоні лінії” у переговорах про корисні копалини—новини LB.ua

Під час спільної пресконференції з главою європейської дипломатії Каєю Каллас та комісарки з питань розширення Марти Кос прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у переговорах з Вашингтоном щодо угоди про корисні копалини Київ має деякі “червоні лінії”.
Зокрема, мова йде про українську Конституцію та зобов’язання перед Євросоюзом, пише “Суспільне”.
“По-перше, це наша Конституція. По-друге, це наші євроінтеграційні прагнення і наші європейські зобовʼязання. Це ще одна “червона лінія” міжнародного законодавства. Ми також розуміємо, що це має бути угода про партнерство на рівних умовах для обох сторін”, — наголошує Шмигаль.
Глава українського уряду додає, що наразі Україна формує спеціальну делегацію, яка візьме на себе “технічний рівень” у перемовинах щодо угоди зі США.
“Ми також співпрацюємо з міжнародними адвокатськими компаніями, і ми відправимо нашу делегацію разом з нашими юристами до США наприкінці цього тижня. І я думаю, що технічні переговори пройдуть до наступного тижня, а потім ми побачимо результати після цих переговорів”, — додає Шмигаль.
- Перший варіант угоди мали підписати Володимир Зеленський і Дональд Трамп 28 лютого. Але їхня зустріч закінчилася словесною перепалкою, тож документ не підписали, хоча все для цього було готове.
- Наприкінці березня The Washington Post оприлюднив матеріал про те, що новий варіант угоди про корисні копалини, який раніше отримав Офіс президента, не має шансів на підписання. За словами співрозмовників видання, 55-сторінковий документ виглядає так, “наче Україна програла США війну, її захопили, і тепер вона має сплачувати довічні репарації”.
- Bloomberg писав, що Україна домагатиметься від США більше інвестицій у межах ширшої угоди.
- За словами Зеленського, на перемовини до США поїде технічна команда.
- Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак розповіла в інтерв’ю LB.ua, що Україна не може конкурувати з Росією по запасах копалин, але може дати США низку стратегічних переваг.
- Тепер стало відомо, що Україна і США обговорять угоду щодо копалин у Вашингтоні 11-12 квітня
- Вартість мінеральних ресурсів нашої держави може сягати приблизно 15 трлн доларів.