Україна може отримати допомогу від другого траншу ЄС від активів РФ—новини LB.ua

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Євросоюз цього тижня запросив 2,1 мільярда євро прибутків, отриманих від знерухомлених активів Центрального банку Росії, кошти будуть спрямовані на допомогу Україні.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії, пише Укрінформ.

“Надходження цієї суми стане другим подібним переказом після першого траншу, отриманого в липні 2024 року. Він охоплює доходи, накопичені протягом другої половини 2024 року”, — ідеться у повідомленні.

Ці кошти надходять з активів російського Центрального банку, які знерухомлені внаслідок санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на загарбницьку війну Росії проти України.

“Хоча самі активи залишаються заблокованими, надзвичайні доходи, які вони генерують з часом, використовуються для підтримки України. Кошти від цього траншу будуть спрямовані через European Peace Facility, як було погоджено Європейською радою у 2024 році, і Ukraine Facility, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та сприяти відновленню та реконструкції країни”, — зазначають у Єврокомісії.

Цей крок є частиною зобов’язання ЄС підтримувати Україну “стільки, скільки буде потрібно”.

“Наступні транші будуть надані Україні в основному для того, щоб вона могла забезпечити повернення коштів, які отримує від ініціативи під керівництвом G7, водночас обмежена частина грошей продовжуватиме спрямовуватися через European Peace Facility”, — підсумували в ЄС.

  • Євросоюз перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.



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