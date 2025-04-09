Україна може отримати допомогу від другого траншу ЄС від активів РФ—новини LB.ua

Євросоюз цього тижня запросив 2,1 мільярда євро прибутків, отриманих від знерухомлених активів Центрального банку Росії, кошти будуть спрямовані на допомогу Україні.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії, пише Укрінформ.

“Надходження цієї суми стане другим подібним переказом після першого траншу, отриманого в липні 2024 року. Він охоплює доходи, накопичені протягом другої половини 2024 року”, — ідеться у повідомленні.

Ці кошти надходять з активів російського Центрального банку, які знерухомлені внаслідок санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на загарбницьку війну Росії проти України.

“Хоча самі активи залишаються заблокованими, надзвичайні доходи, які вони генерують з часом, використовуються для підтримки України. Кошти від цього траншу будуть спрямовані через European Peace Facility, як було погоджено Європейською радою у 2024 році, і Ukraine Facility, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та сприяти відновленню та реконструкції країни”, — зазначають у Єврокомісії.

Цей крок є частиною зобов’язання ЄС підтримувати Україну “стільки, скільки буде потрібно”.

“Наступні транші будуть надані Україні в основному для того, щоб вона могла забезпечити повернення коштів, які отримує від ініціативи під керівництвом G7, водночас обмежена частина грошей продовжуватиме спрямовуватися через European Peace Facility”, — підсумували в ЄС.