ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA – новини LB.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс

Євросоюз перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA.

“Про це було оголошено під час нашої зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі”, – написав у телеграмі український прем’єр Денис Шмигаль.

Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро.

“Наголосив на зустрічі, що наш пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України. Приділили цьому питанню окрему увагу”, – зазначив Шмигаль.