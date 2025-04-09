ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA – новини LB.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс
Фото: телеграм Дениса Шмигаля
Євросоюз перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA.
“Про це було оголошено під час нашої зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі”, – написав у телеграмі український прем’єр Денис Шмигаль.
Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.
Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро.
“Наголосив на зустрічі, що наш пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України. Приділили цьому питанню окрему увагу”, – зазначив Шмигаль.
- ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) – ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.
- Попередній транш Україна отримала у березні.
- Заморожені активи центрального банку Росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі за офіційними даними ЄС.
- Цього року ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги: через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility.