ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA – новини LB.ua

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс

Фото: телеграм Дениса Шмигаля

Євросоюз перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA.

“Про це було оголошено під час нашої зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі”, – написав у телеграмі український прем’єр Денис Шмигаль. 

Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро.

“Наголосив на зустрічі, що наш пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України. Приділили цьому питанню окрему увагу”, – зазначив Шмигаль. 

  • ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) – ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.
  • Попередній транш Україна отримала у березні. 
  • Заморожені активи центрального банку Росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі за офіційними даними ЄС.
  • Цього року ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги: через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility.



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