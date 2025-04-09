Зеленський розповів подробиці про угоду щодо корисних копалин – LB.ua

Угода про надра має бути вигідна як США, так і Україні.

Про це заявив Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«Я завжди говорив, що повинен бути паритет, і це одна з умов, яка буде представлена нашою технічною групою. Повинен бути паритет. Не важливо, звідки ти береш гроші. І якщо ти партнер у фонді, в якому все повинно бути 50/50 – не можна просто забрати те, що було. Можна розраховувати на модернізацію, видобуток майбутній… Вкладайтесь, вибудовуйте, знаходьте, робіть розвідку, забирайте те, що на тимчасово окупованій території, працюймо разом», – сказав глава держави.

Президент зауважив, що обмеження стосується того, що наповнює український бюджет. «Вибачте, але туди вкладались гроші. І питання не тільки в державі, а в приватному секторі», – додав Зеленський.

Глава держави вважає, що угода може мати успіх, оскільки американська сторона може привнести від себе технології.

«В чому пріоритет Сполучених Штатів? В тому, що ми це робимо на нашій землі… Ти приносиш технології, ми даємо цей видобуток, ми вкладаємо разом гроші. Робочі місця, виробництво. Наші люди заробляють, ваші компанії, які з такими технологіями, яких немає в Україні. Всі. І з цього можна зробити успіх. І угода буде серйозною і вона буде ратифікуватись в парламенті», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що «просто захищаю те, що належить Україні».

«Вона (угода – Ред.) повинна бути вигідна і Сполученим Штатам Америки, і Україні. Це правильно. Тому що якщо все навколо цієї угоди говорить про те, що нам треба розвивати Україну, партнерство, видобуток, і відновити Україну після війни, в якій Україна захищає весь світ, включаючи Америку, то я вважаю, що правильно треба виставляти пріоритети і не боятись про це говорити партнерам. І я вважаю, що Америка так повинна це і сприймати», – висловив свою думку Зеленський.

Глава держави розповів про свою зустріч із американським міністром фінансів Скоттом Бессентом, який привіз українській стороні угоду на підпис.

«Я вважаю, проблеми пана Бессента в його підході. І те, з чим він приїхав, і він сказав «Ви зараз повинні це підписати»… Напевне, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною. Я вважаю, що ми маємо спілкуватись на рівних, незважаючи на те, що я Президент, а він не президент. Я вважаю, що він громадянин Америки, я – громадянин України… Ось що, я вважаю, під час діалогу я йому і продемонстрував, що напевно в якомусь сенсі йому не сподобалось», – розповів Зеленський.