1 млрд євро від ЄС піде на фінансування української “оборонки” – LB.ua

1 мільярд євро Євросоюз виділить за “данською моделлю” на українську оборонну промисловість.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає «Інтерфакс-Україна».

Матернова розповіла, як розподілять 2,1 мільярда євро, згенерованих замороженими активами центробанку Росії.

«Цього тижня Європейська комісія отримає 2,1 млрд євро непередбачених доходів від знерухомлених активів російського центрального банку, що зберігаються в центральних депозитаріях. Більша частина коштів буде використана на закупівлю зброї, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони для України у вигляді грантів», – сказала посол.

Частину коштів отримають країни-члени ЄС на закупівлю боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

З виділеної суми 1 мільярд євро спрямують за «данською моделлю» на оборонну промисловість України. Торік ЄС вже вклав 400 мільйонів євро в українську «оборонку».

«А цього разу ЄС надасть 1 мільярд євро у вигляді грантів на оборонну промисловість. Наразі триває підготовка контрактів», – зазначила Матернова.