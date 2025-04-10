1 млрд євро від ЄС піде на фінансування української “оборонки” – LB.ua

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1 мільярд євро Євросоюз виділить за “данською моделлю” на українську оборонну промисловість.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає «Інтерфакс-Україна».

Матернова розповіла, як розподілять 2,1 мільярда євро, згенерованих замороженими активами центробанку Росії.

«Цього тижня Європейська комісія отримає 2,1 млрд євро непередбачених доходів від знерухомлених активів російського центрального банку, що зберігаються в центральних депозитаріях. Більша частина коштів буде використана на закупівлю зброї, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони для України у вигляді грантів», – сказала посол.

Частину коштів отримають країни-члени ЄС на закупівлю боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. 

З виділеної суми 1 мільярд євро спрямують за «данською моделлю» на оборонну промисловість України. Торік ЄС вже вклав 400 мільйонів євро в українську «оборонку».

«А цього разу ЄС надасть 1 мільярд євро у вигляді грантів на оборонну промисловість. Наразі триває підготовка контрактів», – зазначила Матернова.

  • У 2024 році Україна започаткувала з Данією новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ, який отримав назву «‎данської моделі». Вона передбачає фінансування українських оборонних підприємств урядом Данії. Україна формує перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їхню спроможність та досвід виконання контрактів.
  • Міноборони повідомило, що торік завдяки цій ініціативі Збройні сили отримали озброєння на загальну суму майже 538 млн євро.



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