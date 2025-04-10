«Транспортний безвіз» між Україною і ЄС продовжено до кінця 2025 року

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«Транспортний безвіз» між Україною і Євросоюзом продовжено до кінця 2025 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Таким чином українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Як повідомив прем’єр, це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України – на 37%. 

«Транспортний безвіз» – це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова членства України в Євросоюзі, зазначив Шмигаль. 

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі Денис Шмигаль провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.



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