Кабмін виділив дотації прифронтовим громадам і областям – LB.ua

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11 квітня Кабмін розподілив 1,5 млрд грн додаткової дотації для прифронтових громад та регіонів.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Із цієї суми Дніпропетровщина, наприклад, отримає 42 млн грн. 

Наступного тижня уряд ухвалить рішення про додаткове фінансування для прифронтових і прикордонних із Росією громад. 

«Близько 10 мільйонів гривень на кожну залежно від чисельності населення. Йдеться не про разову допомогу, а про регулярну щомісячну підтримку для вирішення нагальних потреб: укриття, транспорт, зв’язок, найнеобхідніше для захисту життя», – додали в міністерстві.



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