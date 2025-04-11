Компанія RSE розробила унікальне енергетичне рішення — мобільний когенераційний модуль потужністю 4,5 МВт

Компанія RSE анонсувала завершення розробки мобільної когенераційної установки на базі газового двигуна великої потужності виробництва MWM. Цей модуль об’єднує високий рівень продуктивності — 4,5 МВт — із компактною конструкцією, що дозволяє швидко транспортувати обладнання та вводити його в експлуатацію навіть у складних умовах.

Ккогенераційний модуль потужністю 4,5 МВт

Це рішення створене як відповідь на нагальні виклики українського ринку — потребу у гнучких, децентралізованих джерелах енергії, які можуть забезпечити живлення об’єктів критичної інфраструктури, промислових підприємств, муніципалітетів. Установки такого класу здатні оперативно заміщувати або компенсувати зруйновані ТЕЦ, підсилювати регіональні енергосистеми, сприяючи стабільності мережі.

Проєкт став можливим завдяки стратегічному партнерству між RSE та німецькою компанією MWM — одним із провідних світових виробників газопоршневих двигунів. Угоду про співпрацю було укладено під час виставки Rebuild Ukraine у Варшаві, після чого RSE отримала статус Channel Partner 2024 — офіційне підтвердження високого рівня інжинірингу та сервісу.

Серед замовників RSE в Україні — великі підприємства аграрного сектору, харчової промисловості, фармацевтичні компанії, виробничі об’єкти, а також незалежні енергетичні постачальники, які виробляють електроенергію та постачають її в мережу.

У 2024 році сумарна встановлена потужність реалізованих проєктів компанії склала понад 200 МВт. Це десятки когенераційних станцій у модульному виконанні, які забезпечують стабільну роботу підприємств та установ у різних регіонах України. Компанія також розробляє та виробляє котли-утилізатори, які дозволяють повторно використовувати тепло з вихлопних газів і суттєво підвищити загальну ефективність систем.

«Ми будуємо енергетику, яка не зламається навіть під тиском зовнішніх загроз. А мобільні когенераційні рішення — це не просто генерація, а гнучкість і надійність, які потрібні всім: і бізнесу, і громадам, і державі», — наголосили у RSE.

Компанія розширює міжнародну присутність — окрім України, реалізує енергетичні проєкти в країнах Європи. Розгалужена мережа партнерів і постачальників дозволяє масштабувати та адаптувати рішення залежно від потреб регіону присутності.

Нагадаємо, затверджений урядом Національний план дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року передбачає досягнення 27% частки відновлювальних джерел у кінцевому споживанні. Важливу роль у цьому процесі відіграє саме децентралізація — гнучкі, локальні джерела генерації, які можна швидко масштабувати.